ಸೋಮವಾರ, 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictudupi
ADVERTISEMENT

ಕಾಪು | ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ: ಬೇಸಿಗೆ ಶುರುವಲ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ

ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ: ಹಳೆ ಜಲಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ
ಹಮೀದ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ
Published : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:30 IST
Last Updated : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 106 ಕಿ.ಮೀ. ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಆಗಿದ್ದು ಒಟ್ಟು 3500 ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 2.5 ಎಂಎಲ್‌ಡಿ ನೀರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಇದೀಗ ವಲಯವಾರು ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ
ರಕ್ಷಿತ್ ರಾವ್ ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್
UdupiWater Crisis

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT