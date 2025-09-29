ಸೋಮವಾರ, 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಉಡುಪಿ | ಟಾರ್ಪಾಲ್‌ ಹಾಕಿ ಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟ: ಫುಟ್‌ಪಾತ್‌ ಅತಿಕ್ರಮಣಕ್ಕಿಲ್ಲವೇ ಕ್ರಮ?

ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ.
Published : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:24 IST
Last Updated : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:24 IST
ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಂದ ಹಣ್ಣು ಖರೀದಿಸಲು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಗ್ರಾಹಕ
ಉಡುಪಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಫುಟ್‌ಪಾತ್‌ನಲ್ಲೇ ಅಂಗಡಿ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಇರಿಸುವುದರಿಂದ ನಡೆದಾಡಲು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಆದಿ ಉಡುಪಿ
UdupiFootpath

