ಮಂಗಳವಾರ, 6 ಜನವರಿ 2026
ಪಡುಬಿದ್ರಿ | ಬಡವರಿಗೆ ಮರೀಚಿಕೆಯಾದ ನಿವೇಶನ

ಕಾಪು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 3,825 ಅರ್ಜಿ: ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸೂರು
ಹಮೀದ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ
Published : 6 ಜನವರಿ 2026, 6:38 IST
Last Updated : 6 ಜನವರಿ 2026, 6:38 IST
Udupihousing project

