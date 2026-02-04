ಬುಧವಾರ, 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಉಡುಪಿ: ಇಬ್ಬುಡ್ಲ ಹಣ್ಣಿಗೂ ಕುದುರಿದ ಬೇಡಿಕೆ

ಹಿರಿಯಡ್ಕದ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟಿನ ಸುರೇಶ್ ನಾಯಕ್‌ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಗೆ ಬಗೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆ
ನವೀನ್‌ ಕುಮಾರ್ ಜಿ.
Published : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:43 IST
Last Updated : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:43 IST
ಇಬ್ಬುಡ್ಲ ಹಣ್ಣಿಗೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇದೊಂದು ಲಾಭದಾಯಕ ಬೆಳೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ರೈತರು ಇದನ್ನು ಬೆಳೆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಎದುರಾಗದು.
ಸುರೇಶ್‌ ನಾಯಕ್‌, ಇಬ್ಬುಡ್ಲ ಬೆಳೆಗಾರ
ಸುರೇಶ್ ನಾಯಕ್‌ ಅವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಇಬುಡ್ಲ ಬೆಳೆ
