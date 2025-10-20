ಸೋಮವಾರ, 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictudupi
ADVERTISEMENT

ಉಡುಪಿ: ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕುಸಲ್ದ ಗೊಬ್ಬುಲು ತುಳು ಉತ್ಸವ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:55 IST
Last Updated : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:55 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Udupi
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT