ಸೋಮವಾರ, 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಉಡುಪಿ | ಮಾಚಿದೇವರ ಆದರ್ಶ ಪಾಲಿಸಿ: ಶಾಸಕ ಯಶ್‌ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 1:47 IST
Last Updated : 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 1:47 IST
ಶರಣರು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಮನ ಮುಟ್ಟುವ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸರಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ
ಎಂ.ಎ.ಗಫೂರ್ ಕರಾವಳಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
