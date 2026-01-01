ಗುರುವಾರ, 1 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictudupi
ADVERTISEMENT

ದುರಸ್ತಿ ಕಾಣದೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿವೆ ಉಡುಪಿ ರಸ್ತೆಗಳು: ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಸಂಕಷ್ಟ

ನವೀನ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಜಿ.
Published : 1 ಜನವರಿ 2026, 7:47 IST
Last Updated : 1 ಜನವರಿ 2026, 7:47 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕೃಷ್ಣಮಠ‌ದ ಬಳಿಯ ರಸ್ತೆಯೊಂದರ ಡಾಂಬರು ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿರುವುದು
ಕೃಷ್ಣಮಠ‌ದ ಬಳಿಯ ರಸ್ತೆಯೊಂದರ ಡಾಂಬರು ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿರುವುದು
Udupi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT