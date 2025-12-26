ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸಂಗೀತದ ಕಂಪು ಪಸರಿಸಿದ ವಿದ್ವಾಂಸ: ಅಶೋಕ ಹುಗ್ಗಣ್ಣವರ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:02 IST
Last Updated : 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:02 IST
'ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಗಾಯಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಶೋಕ ಹುಗ್ಗಣ್ಣವರ ಸ್ನೇಹಜೀವಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಶಿಷ್ಯಂದಿರೂ ಉತ್ತಮ ಗಾಯಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು ಅಶೋಕ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಶೈಲಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯಪರಂಪರೆಯ ಮೂಲಕ ಸದಾ ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತದೆ'
ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಭಟ್ಟ ಬೊಮ್ನಳ್ಳಿಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಗಾಯಕ
MusicUttara Kannada

