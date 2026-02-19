ಗುರುವಾರ, 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada
ADVERTISEMENT

ಭಟ್ಕಳ: ಯುಜಿಡಿ ನೀರು ಸೋರಿಕೆ, ಬಾವಿ ನೀರು ಕಲುಷಿತ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:05 IST
Last Updated : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:05 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Uttara Kannada
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT