ಭಾನುವಾರ, 4 ಜನವರಿ 2026
ಯಲ್ಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಿವೈವಿ ಭೇಟಿ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ

ಕೊಲೆಯಾದ ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆ ಮನೆಗೆ ಬಿವೈವಿ ಭೇಟಿ, ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 19:57 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 19:57 IST
Comments
BY Vijayendra

