Actor Vijay New movie | ‘ಜನ ನಾಯಗನ್‌’ ಟಿಕೆಟ್‌ ಬೆಲೆ ₹2000!

<p>ಜನವರಿ 9ರಂದು ತೆರೆಕಾಣಲಿರುವ ವಿಜಯ್ ನಟನೆಯ ‘ಜನ ನಾಯಗನ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ₹2000 ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.30ರಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ₹1000–₹1500 ರ ವರೆಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರುವ ‘ಮುಕುಂದ’ ಏಕಪರದೆ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ 6.30ರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಟಿಕೆಟ್ ₹2000ಕ್ಕೆ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ‘ವೈಷ್ಣವಿ ಮತ್ತು ವೈಭವ್’ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಯ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ₹1000 ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. </p><p>ನಗರದ ‘ಗೋವರ್ಧನ’, ‘ವೀರೇಶ್’, ‘ನವರಂಗ್’ನಲ್ಲೂ ಮೊದಲ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ₹1000 ಇದೆ. ಅದೇ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸಿನಿಮಾದ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ₹190 ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಇನ್ನೂ ಆರಂಭಿಸಿಲ್ಲ. </p>.<p>51 ವರ್ಷದ ವಿಜಯ್ಗೆ ಇದೇ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿರುವ ಅವರು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿ ಜೋರಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಮೊದಲೆರಡು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಕರಿಯಾಗಿವೆ. ತಂದೆ–ಮಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಕಥೆಯ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್, ಮಮಿತಾ ಬೈಜು, ಗೌತಮ್ ವಾಸುದೇವ್ ಮೆನನ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>