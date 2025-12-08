ಸೋಮವಾರ, 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ: ನಿತಿನ್ ರಮೇಶ ಗೋಕರ್ಣ

ಭದ್ರಕಾಳಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ ಘಟಕ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ
Published : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:12 IST
Last Updated : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:12 IST
ಗೋಕರ್ಣದ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಛಾಮಿ ವಿಧ್ಯಾ ವಾಹಿನಿ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸೋಲಾರ ಘಟಕದ ಲೋಕಾರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿತಿನ್ ರಮೇಶ ಗೋಕರ್ಣ   
