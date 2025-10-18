ಶನಿವಾರ, 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಶಿರಸಿ | ಬೆಳೆ ಹಾನಿ: ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ರಹ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:22 IST
Last Updated : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:22 IST
ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕಳಪೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮೂರು ಜಾತಿಯ ಭತ್ತದ ಬೀಜ ಕಳಪೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಳಪೆ ಬೀಜ ಪಡೆದು ಹಾನಿಯಾದ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ ಕಿರವತ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
Farmerssirsi

