ಮಳೆ ಮಾಪನ ಯಂತ್ರದ ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮೆ ಕಂಪನಿ ಆಕ್ಷೇಪ: ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಗೆ ತಗಾದೆ

ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
Published : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:51 IST
Last Updated : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:51 IST
ಕ್ಷೇಮಾ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್‌ ಕಂಪನಿ ರೈತರಿಂದ ಪಡೆದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೇ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು
ಬಿ.ಪಿ.ಸತೀಶ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ
Uttara KannadaCrop Insurance

