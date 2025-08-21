ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಗೋಕರ್ಣ | ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ: ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಸಿಇಒ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:14 IST
Last Updated : 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:14 IST
ಗೋಕರ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ನೂತನ ಮಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಸಿ.ಇ.ಓ ಡಾ. ದಿಲೀಶ್ ಶಶಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು
Uttara KannadaCEO

