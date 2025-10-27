<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಮಿನಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಟೈಟನ್ಸ್ ಎದುರು ಮಣಿಯಿತು. </p>.<p>ತ್ಯಾಗರಾಜ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡವು 37–32ರಿಂದ ಬುಲ್ಸ್ ಬಳಗವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಸೋಮವಾರ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ (2) ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಟ್ನಾ ಪೈರೇಟ್ಸ್ ಎದುರು ಸೆಣಸಲಿದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತರೆ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.</p>.<p>ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಬುಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮಿನಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದವು. </p>.<p>ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿಜಯ್ ಮಲೀಕ್ 10 ಹಾಗೂ ಭರತ್ ಅವರು 12 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರು. </p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವೂ ದಿಟ್ಟ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿತು. ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅಲಿರೇಜಾ ಮಿರ್ಝಾನ್ 11 ಹಾಗೂ ಆಶಿಶ್ ಮಲಿಕ್ 5 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದರು. </p>.<p>ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು 14–16ರಿಂದ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡವು ವಿರಾಮದ ನಂತರವೂ ತನ್ನ ಹಿಡಿತ ಸಡಿಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಟೈಟನ್ಸ್ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 21–18 ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆಯಿತು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>