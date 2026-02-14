ಶನಿವಾರ, 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ನಿಬ್ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾದರಿ: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿವರಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:34 IST
Last Updated : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:34 IST
ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಡತೋಕಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಬಹು ಉಪಯೋಗಿ ಊರುಗೋಲು.
science

