ಕಾರವಾರ: ಪಣಸೋಲಿ ಆನೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ 2 ಗಂಡಾನೆ ಸೇರ್ಪಡೆ

<p><strong>ಕಾರವಾರ:</strong> ಜೊಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಣಸೋಲಿಯ ಆನೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ 'ಆಲೆ' ಮತ್ತು 'ಧನುಷ್' ಹೆಸರಿನ ಎರಡು ಗಂಡು ಆನೆಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಕ್ರೆಬೈಲ್ ಆನೆಶಿಬಿರದಿಂದ ಕರೆತರಲಾದ ಗಂಡಾನೆಗಳನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಪಣಸೋಲಿ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಶಾಸಕ ಆರ್.ವಿ.ದೇಶಪಾಂಡೆ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಹೊಸ ಆನೆಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಣಸೋಲಿ ಆನೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿನ ಆನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 5ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಮೂರು ಹೆಣ್ಣು ಆನೆಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಇದ್ದವು. ಗೌರಿ ಹೆಸರಿನ ಆನೆ ಮರಿಯು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿತ್ತು.</p>.<p>'ಪಣಸೋಲಿ ಆನೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 'ಶಿವಾಂಗಿ', 'ಚಾಮುಂಡಿ' ಮತ್ತು 'ಚಂಚಲಾ' ಹೆಸರಿನ ಹೆಣ್ಣು ಆನೆಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಇದ್ದವು. ಕಾಡಾನೆಗಳ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಕೂಂಬಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲು ಗಂಡಾನೆಗಳ ಜೋಡಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಎರಡು ಆನೆಗಳನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. 17 ವರ್ಷದ 'ಆಲೆ'ಗೆ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ ಇದೆ. 7 ವರ್ಷದ 'ಧನುಷ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟೆ ತರಬೇತಿ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ. ಇವು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಯಂ ಆಗಿ ಇರಲಿವೆ. ಈಗ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ಪೂರ್ಣ ಕುಟುಂಬ ರಚನೆಯಾದಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆನೆಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆ ಕಾಳಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯದ ಡಿಸಿಎಫ್ ನೀಲೇಶ್ ಶಿಂಧೆ, ಪಣಸೋಲಿ ಆರ್ಎಫ್ಒ ರವಿಕಿರಣ, ಕೆಟಿಆರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>