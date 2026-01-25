ಭಾನುವಾರ, 25 ಜನವರಿ 2026
ಕಾರವಾರ: ಕಡಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವರವಾಗುವುದೇ ಬಜೆಟ್?

ಬಗೆಹರಿಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ: ಹಲವು ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ
ಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 25 ಜನವರಿ 2026, 3:16 IST
Last Updated : 25 ಜನವರಿ 2026, 3:16 IST
ನಾಡದೋಣಿ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ನೀಡುವ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ದರ ₹35ರಿಂದ ₹62ಕ್ಕೆ ಏಕಾಏಕಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ದರ ಇಳಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಾಯಧನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿ
ಸೋಮನಾಥ ಮೊಗೇರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೀನುಗಾರರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ
