ಹೊನ್ನಾವರ | ಜೇನು ನೊಣ ಕಡಿತ: ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕ ಸಾವು

<p><strong>ಹೊನ್ನಾವರ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ):</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅನಿಲಗೋಡ ಜನತಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಜೇನುನೊಣಗಳು ಕಚ್ಚಿ ಕೃಷಿ ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕ ಮಂಜುನಾಥ ಗಣಪ ಅಂಬಿಗ (53) ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಅನಿಲಗೋಡ ಹೊಳೆಬದಿಕೇರಿ ನಿವಾಸಿ ಮಂಜುನಾಥ ಅವರು ಮೃತರು. ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಇದ್ದರು. ಜೇನು ನೊಣಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಿ ಹೋದರು' ಎಂದು ಮಂಕಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ರು.</p>.<p>'ಜೇನು ಕಡಿತದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>