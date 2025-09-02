ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಅಂಕೋಲಾ: ಹದಗೆಟ್ಟ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸವಾರರ ಪರದಾಟ

ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಹೊಂಡಗಳ ರಾಶಿ:ನಿತ್ಯ ಹತ್ತಾರು ಅಪಘಾತ
ಅಜಿತ್ ನಾಯಕ
Published : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:48 IST
Last Updated : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:48 IST
ಅಂಕೋಲಾ - ಯಲ್ಲಾಪುರ ನಡುವಿನ ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂಡ ಬಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವುದು.
ಹೆದ್ದಾರಿ ದುರಸ್ಥಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ
ಸದಾನಂದ ನಾಯಕ ಸುಂಕಸಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ
