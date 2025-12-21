ಭಾನುವಾರ, 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada
ADVERTISEMENT

ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ: ಗಾಂಧಿ ಉದ್ಯಾನದ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬಿಂಬ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:31 IST
Last Updated : 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:31 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ–2025
ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ–2025
ವಿಜೇತರಿವರು
ಗೋಡೆ ಚಿತ್ರ ರಚನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕೋಲಾದ ವಿಷ್ಣು ಎಂ.ಗೌಡಾ ಪ್ರಥಮ, ಮಂಗೇಶ ಆಚಾರಿ ದ್ವಿತೀಯ, ನವೀನ ದಿವಾಕರ ಶೆಡಗೇರಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಹಿರಿಯ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರಾದ ಅನಿಲ ಮಡಿವಾಳ, ಕೆ.ಜಾನ್ ಬೆಲ್, ರಿತೇಶ್ ಆಚಾರಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.
paintingUttarakannada

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT