ಕಾರವಾರ | ವಾತಾವರಣ ಹದಗೆಡಿಸಿದ ಚರಂಡಿ ನೀರು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಪ

<p><strong>ಕಾರವಾರ:</strong> ನಗರದಲ್ಲಿನ ಹಲವು ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ನೇರವಾಗಿ ಚರಂಡಿ ಸೇರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪರಿಸರ ಹದಗೆಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ದೂರು ಇಲ್ಲಿನ ನಗರಸಭೆ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು.</p>.<p>'ಕಾರವಾರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಕ್ರಿಮ್ಸ್) ಶೌಚನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾಗ ಇದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಕ್ರಿಮ್ಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿಡಲಾಗುವ ಸಾವಿರಾರು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಚರಂಡಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕಾಜುಬಾಗ, ಜೈಲ್ವಾಡಾ, ಪಿಂಗೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿ ಹಲವೆಡೆ ದುರ್ನಾತದ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಜನರು ರೋಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸದಸ್ಯ ಗಣಪತಿ ನಾಯ್ಕ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕಾಜುಬಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಹೋಟೆಲ್, ಕೆಲ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರು ಸಂಸ್ಕರಿಸದೆ ಹರಿಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಗರದ ಹಲವೆಡೆ ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಜ್ವಲಂತವಾಗಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ, ಪರಿಸರ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಮಕ್ಬುಲ್ ಶೇಖ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಪರಿಸರ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಿಸದೇ ಚರಂಡಿಗೆ ಬಿಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಂಡ ನೇಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಜಗದೀಶ ಹುಲಗೆಜ್ಜಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಇಂದೋರ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಮನೆಯಿಂದ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ವೇಳೆ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್, ಇ–ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಡಸ್ಟ್ ಬಿನ್ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ವಾಹನಗಳ ನಿಲುಗಡೆ ತಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಗುನಗಾ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿರಾಜ್ ಅಂಕೋಲೇಕರ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪ್ರೀತಿ ಜೋಶಿ, ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದರು.</p>