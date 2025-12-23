ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
uttara kannada
ಕಾರವಾರ | ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ: ಸಚಿವ ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:45 IST
Last Updated : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:45 IST
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರಿಸರ ಹಾಳು ಮಾಡದೆ ಪರಿಸರ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ
ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ
uttar kannadaKarwar

