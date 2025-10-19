ಭಾನುವಾರ, 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada
ADVERTISEMENT

ಮುರುಡೇಶ್ವರ | ಬೀಚ್ ಮುಕ್ತ: ವಹಿವಾಟು ಚೇತರಿಕೆ

ಜಲಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಅನುಮತಿ
ಮೋಹನ ನಾಯ್ಕ
Published : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:59 IST
Last Updated : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:59 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಮುರುಡೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪುನರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನಷ್ಟದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲಿದ್ದಾರೆ
ಸಂತೋಷ ನಾಯ್ಕ ಲಾಡ್ಜ್ ಉದ್ಯಮಿ
ಮುರುಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕಡಲತಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಜಲಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆ ಆಡಲೆಂದೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಮನಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುತ್ತದೆ
ರೋಹಿಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು
Uttarakannada

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT