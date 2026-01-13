ಮಂಗಳವಾರ, 13 ಜನವರಿ 2026
ಭಟ್ಕಳ| ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಜಾರಿಯಿಂದ ಬಡವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ: ಸಚಿವ ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಯ ಆರೋಪ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಜನವರಿ 2026, 5:21 IST
Last Updated : 13 ಜನವರಿ 2026, 5:21 IST
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸಲು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಯೋಗವನ್ನು ಸಂಸದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಕರೆದೊಯ್ದು ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಯೋಜನೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಿ
ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ
BhatkalUttara Kannada

