ಮಂಗಳವಾರ, 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada
ADVERTISEMENT

ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ‘ಗಡಿ’ ದಾಟುವ ದುಸ್ಥಿತಿ

ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು:ಕಮ್ಮರಗಾಂವ ನಿವಾಸಿಗಳ ಟೀಕೆ
ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:30 IST
Last Updated : 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Uttara Kannada

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT