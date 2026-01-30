ಶುಕ್ರವಾರ, 30 ಜನವರಿ 2026
ಕಾರವಾರ: ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬೀಗ!

ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗಳ ರಚನೆಗೆ ಡಿಪಿಆರ್:ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಜಿಲ್ಲೆ
ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 30 ಜನವರಿ 2026, 6:52 IST
Last Updated : 30 ಜನವರಿ 2026, 6:52 IST
Venugopala K.
Venugopala K.
