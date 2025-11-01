ಶನಿವಾರ, 1 ನವೆಂಬರ್ 2025
Homedistrictuttara kannada
ಪ್ರತಿ ಟನ್‌ ಕಬ್ಬಿಗೆ ₹3,200 ಪಾವತಿ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪ್ರಿಯಾ ಭರವಸೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:13 IST
Last Updated : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:13 IST
ಈ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿ ಟನ್‌ ಕಬ್ಬಿಗೆ ₹3170 ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ₹ 3200 ಪಾವತಿಸಲು ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ
ಲಕ್ಷ್ಮಿಪ್ರಿಯಾ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
Uttara KannadaSugar cane

