ಕಾರವಾರ | ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ದೂರು ಪರಿಹರಿಸುವೆ: ಜಿ.ಪಂ ಸಿಇಒ ಭರವಸೆ

ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಪ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಪಂ ಸಿಇಒ ಭರವಸೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:05 IST
Last Updated : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:05 IST
Uttara Kannadapension

