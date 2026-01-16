ಶುಕ್ರವಾರ, 16 ಜನವರಿ 2026
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 110 ರಾಮಪತ್ರೆ ಜಡ್ಡಿ ಕಾಡು

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಜನವರಿ 2026, 7:32 IST
Last Updated : 16 ಜನವರಿ 2026, 7:32 IST
ಕೊಳ್ಳದ ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಒಂದಂಕಿ ಮರ 
ಕೊಳ್ಳದ ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಒಂದಂಕಿ ಮರ 
ಒಂದಂಕಿ ಮರದ ಬೇರುಗಳು 
ಒಂದಂಕಿ ಮರದ ಬೇರುಗಳು 
ಬೇಡ್ತಿ–ವರದಾ ಅಘನಾಶಿನಿ–ವೇದಾವತಿ ನದಿಗಳ ಜೋಡಣೆಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ರಾಮಪತ್ರೆ ಜಡ್ಡಿ ಕಾಡುಗಳ ಶೇಕಡಾ 75ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ
ನರಸಿಂಹ ಹೆಗಡೆ ವಾನಳ್ಳಿ ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ
ಹವಾಗುಣ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಗಾಲ ಶೇಖರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ
ಗಿರೀಶ ಪೂಜಾರ್ ಇಸ್ರೊದ ವಿಜ್ಞಾನಿ
