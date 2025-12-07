ಭಾನುವಾರ, 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಬೇಡ್ತಿ–ವರದಾ ನದಿ ಜೋಡಣೆ | ಅಪರಿಚಿತರಿಂದ ಸರ್ವೆ: ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ತರಾಟೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:06 IST
Last Updated : 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:06 IST
ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಾರದಂತೆ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸುವುದು ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು
ರಮಾಕಾಂತ ಹೆಗಡೆ ಮಂಡೆಮನೆ ಬೇಡ್ತಿ ಅಘನಾಶಿನಿ ಕೊಳ್ಳ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕ
River Linking ProjectSirasi

