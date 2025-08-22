ಶುಕ್ರವಾರ, 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಶಿರಸಿ: ಗ್ರಾ.ಪಂ ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿಸಿದ ಬಡಾವಣೆ

ದುಬಾರಿ ದರದ ಪರಿಣಾಮ:ನಗರ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ನಿವೇಶನ ಖರೀದಿ
ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
Published : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:05 IST
Last Updated : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:05 IST
ಗ್ರಾ.ಪಂಗಳಿಗೆ ಆದಾಯ ಸರಾಸರಿ ₹10–₹15 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚಳ | 2020ರ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬಡಾವಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 300–400 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಬಡಾವಣೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ 
ಬಡಾವಣೆ ನಿರ್ಮಿಸುವವರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕ ಬಡಾವಣೆಯ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೂ ತೆರಿಗೆ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಿದೆ
ಶ್ರೀನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಳವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ
sirsiUttara Kannada

