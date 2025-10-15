ಬುಧವಾರ, 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಶಿರಸಿ | ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು: ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ

ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
Published : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:33 IST
Last Updated : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:33 IST
ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ನಗರಸಭೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಇಳಿಯುವುದೊಂದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ
- ವರದಾ ನಾಯ್ಕ, ಬನವಾಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿವಾಸಿ
ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಶೀಘ್ರವೇ ಚರಂಡಿ ಹೂಳೆತ್ತಿ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು
- ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾದನಗೇರಿ, ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ
Uttara Kannada

