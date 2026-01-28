ಶಿರಸಿ: ಬಾಂದಾರ ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ಯೋಜನೆ ನನೆಗುದಿಗೆ

<p><strong>ಶಿರಸಿ</strong>: ಸ್ಥಳೀಯರ ಬಹುಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಯಾದ ಹಲಗೆ ಹಳ್ಳದ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದ ₹1.5 ಕೋಟಿಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ಬಾಂದಾರ ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಕಡತ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯ ವಿಳಂಬ ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಭೈರುಂಬೆ ಭಾಗದ ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಸಂಚಾರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ.</p>.<p>ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಲಗೆ ಹೊಳೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದ ಕಿರು ಸೇತುವೆ ಇಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದೆ. ಸೇತುವೆಯ ಕಂಬಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟು ಅಸ್ಥಿಪಂಜರದಂತಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಭೈರುಂಬೆ, ಹುಲೇಕಲ್ ಹಾಗೂ ಇಟಗುಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಡಿ ಕಳಚಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿನ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳು ಹಾಗೂ ನೂರಾರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು 15 ರಿಂದ 20 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಸುತ್ತು ಬಳಸಿ ಸಂಚರಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>.<p>‘ಹಲಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸೇತುವೆ ಮೂಲಕವೇ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೇವರಕೇರಿ, ಅಗಸಾಲ ಬೊಮ್ನಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಭೈರುಂಬೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಚರಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲಿನ ಪಯಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹದ ಜತೆಗೆ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಬಾಂದಾರ ಸಹಿತ ಸೇತುವೆಯ ನೀಲನಕ್ಷೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪದೆ ಕೇವಲ ಭರವಸೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ’ ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಹಿಂದಿನ ಶಾಸಕರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು, ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಕೂಡ ಶೀಘ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಜನರ ಬೇಡಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಈಡೇರಿಲ್ಲ. ಹುಲೇಕಲ್ ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅತಿ ಸನಿಹದ ಹಾದಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಹಣ ಎರಡೂ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಶಂಕರ ಮರಾಠಿ ಅಡವಿಮನೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಚಾರ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.</p>.<p> 3 ದಶಕದ ಹಳೆಯ ಸೇತುವೆ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳ ಆತಂಕ</p>.<div><blockquote>ಸ್ಥಳೀಯರು ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿದ್ದು ಶಾಸಕರು ಸಂಸದರು ಗಮನವಹಿಸಿ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. </blockquote><span class="attribution">ಪ್ರಕಾಶ ಹೆಗಡೆ ಹಲಗೆ ಭೈರುಂಬೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸದಸ್ಯ</span></div>.<div><blockquote>ಈ ಹಿಂದೆ ನಬಾರ್ಡ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ಸಹಿತ ಸೇತುವೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. </blockquote><span class="attribution">ವಿಕಾಸ ನಾಯ್ಕ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>