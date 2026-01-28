ಬುಧವಾರ, 28 ಜನವರಿ 2026
uttara kannada
ಶಿರಸಿ: ಬಾಂದಾರ ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ಯೋಜನೆ ನನೆಗುದಿಗೆ

₹1.5 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸಿಗದ ಅನುಮೋದನೆ
ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
Published : 28 ಜನವರಿ 2026, 6:56 IST
Last Updated : 28 ಜನವರಿ 2026, 6:56 IST
ಸ್ಥಳೀಯರು ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿದ್ದು ಶಾಸಕರು ಸಂಸದರು ಗಮನವಹಿಸಿ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಪ್ರಕಾಶ ಹೆಗಡೆ ಹಲಗೆ ಭೈರುಂಬೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸದಸ್ಯ
ಈ ಹಿಂದೆ ನಬಾರ್ಡ್‍ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ಸಹಿತ ಸೇತುವೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ.
ವಿಕಾಸ ನಾಯ್ಕ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ
Uttarakannada

