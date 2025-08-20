ಹಳಿಯಾಳ | ಕೆರೆ ಉಳಿಸಿ, ಮೀನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ತೇಗನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು

ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೇಗನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಶ್ರಮದಾನದ ಮೂಲಕ ಒಡ್ಡು (ಕೋಡಿ) ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕೆರೆ ನೀರು ಭರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಒಡ್ಡಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು.
ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೇಗನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿಯಾಗಿರುವುದು.
