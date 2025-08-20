ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
Homedistrictuttara kannada
ಹಳಿಯಾಳ | ಕೆರೆ ಉಳಿಸಿ, ಮೀನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ತೇಗನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು

ಸಂತೋಷ ಜಿ ಹಬ್ಬು
Published : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:37 IST
Last Updated : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:37 IST
Comments
ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೇಗನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಶ್ರಮದಾನದ ಮೂಲಕ ಒಡ್ಡು (ಕೋಡಿ) ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕೆರೆ ನೀರು ಭರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಒಡ್ಡಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು.
ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೇಗನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿಯಾಗಿರುವುದು.
ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೇಗನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಶ್ರಮದಾನದ ಮೂಲಕ ಕೆರೆಗೆ ಒಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿ ನೀರು ಹಾಗೂ ಮೀನು ಹೊರಹೋಗದಂತೆ ಜಾಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು. (ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ)
lakeUttara KannadaHaliyal

