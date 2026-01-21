ಬುಧವಾರ, 21 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada
ADVERTISEMENT

ಗೋಕರ್ಣ | ಗಾಯಗೊಂಡ ಕಾಡುಹಂದಿಯ ರಕ್ಷಣೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಜನವರಿ 2026, 6:18 IST
Last Updated : 21 ಜನವರಿ 2026, 6:18 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ForestUttarakannadaGokarna
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT