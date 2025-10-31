ಶುಕ್ರವಾರ, 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada
ADVERTISEMENT

ಕಾರವಾರ: ‘ಯಕ್ಷ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ’ಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಗರಿ

ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ದಶಕಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಮನ್ನಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:55 IST
Last Updated : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:55 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರಗು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ನನ್ನ ಸೇವೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಚಿರಋಣಿ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿ
ಕೆ.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ ಗೋಳಗೋಡು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕಲಾವಿದ
YakshaganaRajyotsava awards

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT