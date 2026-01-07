<p><strong>ಹೊಸಪೇಟೆ</strong> (ವಿಜಯನಗರ): ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯ ಆನಂದ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ‘ಡಿಜಿಟೂರ್’ (DigiTour) ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಂಪಿಯ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಆನಂದ ಬಾಬು, ಹರೀಶ್, ಪ್ರದೀಪ್, ಶಶಿಧರ ಮತ್ತು ರಾಜೇಶ್ ಅವರ ತಂಡವು 10 ವರ್ಷಗಳ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ರೂಪಿಸಿರುವ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಲು ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾಗೂ ಅಜಂತಾ ಗುಹೆಗಳ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲು ‘ಎ.ಐ’ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕ್ಯುಆರ್ ಕೋಡ್ ಮೂಲಕವೂ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಆ್ಯಪ್ನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಭರಿಸುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಆನಂದ ಬಾಬು ಅವರು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತು. ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 2016ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಂಪನಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವು ಪಡೆದೆ. ಅದು ಈಗ ಫಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಹುದು. ಕೆಲ ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p><strong>100 ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸಿದ್ಧವಿದ್ದು ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ (ಎಎಸ್ಐ) ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು</strong></p><p><strong>–ಆನಂದ ಬಾಬು ‘ಡಿಜಿಟೂರ್’ ಆ್ಯಪ್ ನಿರ್ಮಾತೃ</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>