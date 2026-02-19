ಗುರುವಾರ, 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಕುರುವತ್ತಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ: ಭಕ್ತರ ಅಸಮಾಧಾನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:15 IST
Last Updated : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:15 IST
ಕುರುವತ್ತಿ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿರುವುದು
ಕುರುವತ್ತಿ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿರುವುದು
vijayanagaraJatramahostava

