‘ಶಿವಲೀಲಾ’ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಥಿಯೇಟರ್‌–ಒತ್ತಾಯ

<p><strong>ಹೊಸಪೇಟೆ:</strong> ರಂಗ ಕಲಾವಿದೆ ಮಂಜಮ್ಮ ಜೋಗತಿ ಅವರು ನಟಿಸಿರುವ 'ಶಿವಲೀಲಾ' ಸಿನಿಮಾ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರುವ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಗರದ ಸಾಹಿತಿ ನೂರ್ ಜಹಾನ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಈ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ ಜೀವನ ಸುಧಾರಿಸುವ ಆಶಯ ಇದೆ, ಹಲವು ಉದಯೋನ್ಮುಖರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕಾಣುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>