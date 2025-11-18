ಮಂಗಳವಾರ, 18 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ; ಮಾನ್ಯತೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ

ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸಂಘದಿಂದ ನಿರ್ಣಯ
ಎಂ.ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
Published : 18 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:23 IST
Last Updated : 18 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:23 IST
Hampi Kannada University
