Hampi Kannada University: ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಬರ

ಂ.ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
Published : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:39 IST
Last Updated : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:39 IST
ಅನುದಾನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯ ಕುಂಠಿತವಾಗಿರುವುದು ನಿಜ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವವರಿಂದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಸಹ ಕಷ್ಟ. ಹೊಸ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ನೇಮಕವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೇ
ಪ್ರೊ.ಡಿ.ವಿ.ಪರಮಶಿವಮೂರ್ತಿ, ಕುಲಪತಿ
Hampi Kannada University

