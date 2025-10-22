ಬುಧವಾರ, 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayanagara
ADVERTISEMENT

ಹಂಪಿ | ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿ: ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿ

ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸುಲಿಗೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು
ಂ.ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
ಎಂ.ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
Published : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:39 IST
Last Updated : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:39 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಗಳಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯುವುದು ಮೂರ್ಖತನದ ಪರಮಾವಧಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿ
ನಾಗರಾಜ್ ಗಾನದಾಲ್ ‌ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರವಾಸಿಗ
ಸೈಕಲ್‌ಗೂ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವುದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಇಲಾಖೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಎಸ್ಐಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ
ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ತಳಕೇರಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ
vijayanagara

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT