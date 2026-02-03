ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ವಿಜಯನಗರ | ಟ್ರಾವೆಲ್ಲರ್ ನೂಕ್; ಮಾರ್ಚ್ 30ರ ಗಡುವು: ಡಿ.ಸಿ ಸೂಚನೆ

ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ‘ಸ್ವದೇಶಿ ದರ್ಶನ್ 2’ ಯೋಜನೆ: ಡಿ.ಸಿ ಸೂಚನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 1:41 IST
Last Updated : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 1:41 IST
ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಸ್ಮಾರಕಗಳು, ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಒಟ್ಟು 20 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸೂಚನೆ
vijayanagaraHosapete

