ಹಂಪಿ | ಯುನೆಸ್ಕೊ ಪತ್ರ ತಂದ ಸಂಚಲನ: ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನೆಲಸಮ?

<p><strong>ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ):</strong> ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣ ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಹಂಪಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಪಟ್ಟ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ (ಎಎಸ್ಐ) ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಲೇಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹಂಪಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಂತೆಯೇ ಇರುವ ಕಟ್ಟಿರಾಂಪುರ ದ್ವಾರ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಕೆಲವೆಡೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಕುರಿತು ಯುನೆಸ್ಕೊಗೆ ದೂರುಗಳು ಹೋಗಿದ್ದವು. ಅದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಯುನೆಸ್ಕೊ, ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಪಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಿದ್ದು, ಆ ತಂಡ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಾಗಿಯೇ ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಒತ್ತಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಸಿಡಿಲಿನಂತೆ ಬಂದ ಪತ್ರ: ತಂಡವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಯುನೆಸ್ಕೊ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಎಎಸ್ಐ ಸಹಿತ ಕೆಲವು ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು, ಯುನೆಸ್ಕೊ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲವಾದ ಕಾರಣ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಪಿಗೆ ಯುನೆಸ್ಕೊ ಪಟ್ಟ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆನೆಗುಂದಿ–ತಳವಾರಘಟ್ಟ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ 2006ರಲ್ಲಿ ಹಂಪಿ ಯುನೆಸ್ಕೊ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದು ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸುವ ವಾಗ್ದಾನದ ಬಳಿಕ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪಟ್ಟಿ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<p><strong>ತಡೆಯಲೂ ಶತಪ್ರಯತ್ನ:</strong> ಕೇವಲ 28 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ, ಸಿದ್ಧತೆಯೂ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡಗಳ ತೆರವು ಬೇಡ, ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ನೋಡಿಕೊಂಡರಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಹ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಆದರೆ ಈ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದರೆ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಹಂಪಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಎಂತಹ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ನೆಲೆಸಿದೆ. </p>