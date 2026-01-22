ಗುರುವಾರ, 22 ಜನವರಿ 2026
ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ: ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್, ಸಂಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ರಚಿತಾ ರಾಂ ಆಕರ್ಷಣೆ

ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಮೃಗಾಲಯ, ವಿಜಯನಗ ವೈಭವ ಬಿಂಬಿಸುವ ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಜನವರಿ 2026, 1:40 IST
Last Updated : 22 ಜನವರಿ 2026, 1:40 IST
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ | ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸ್ ಓಡಿಸಲು ಕ್ರಮ | 8 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಟಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ
ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತಾ ಕೆಲಸಗಳು  ಬುಧವಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡವು  –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
