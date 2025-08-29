ಹರಪನಹಳ್ಳಿ: ವಿಷಕಾರಿ ಬಳ್ಳಿ ತಿಂದು; 34 ಕುರಿ, ಮೇಕೆ ಸಾವು

<p><strong>ಹರಪನಹಳ್ಳಿ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುತ್ತಿಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತಿಂದು 34 ಕುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೇಕೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ.</p><p>ಮುತ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳಾದ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ, ಚೌಡಪ್ಪ, ಹಾಲಪ್ಪ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಕುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಪಶುವೈದ್ಯರು ಕುರಿಗಳ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚಿಗಟೇರಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. <br></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>