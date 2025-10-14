ಮಂಗಳವಾರ, 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹೊಸಪೇಟೆ | ಅವಾಚ್ಯ ಪದ ಬಳಕೆ: ಚಪ್ಪಲಿ ಮಳಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಂದ್‌

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:47 IST
Last Updated : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:47 IST
ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಚಪ್ಪಲಿ ಮಳಿಗೆಯೊಂದರ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿರುವ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವಾಕ್ಯ
protestSlipper factory

