ಬುಧವಾರ, 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ವಿಜಯನಗರ | ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನಿಂದ ಅವಘಡ ಆಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ

ಗ್ಯಾಸ್‌ ಏಜೆನ್ಸಿದಾರರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕವಿತಾ.ಎಸ್.ಮನ್ನಿಕೇರಿ ಸೂಚನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:35 IST
Last Updated : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:35 IST
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಗಾದಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಪೋಟ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆ ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಬೇಕು
ಕವಿತಾ ಎಸ್.ಮನ್ನಿಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
